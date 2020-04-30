Жозе Моуринью: Скучаю по футболу, но еще больше мне не хватает прежней жизни Ранее стало известно, что АПЛ была приостановлена на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о текущем положении дел, отметив, что готов к проведению матчей при пустых трибунах.

«Конечно, я скучаю по футболу, но еще больше мне не хватает прежней жизни, того мира, к которому мы привыкли, а футбол, разумеется, есть часть этого мира. Сейчас нужно проявить терпение. Коронавирус – это поединок, где каждый должен бороться.

Если нам удастся сыграть оставшиеся девять матчей в АПЛ, это хорошо скажется на всей лиге и на футболе в целом.

Что касается матчей при пустых трибунах, то тут я не согласен. На стадионе будет огромное количество камер, благодаря которым миллионы болельщиков смогут посмотреть футбол. Так что, если мы выйдем на пустой стадион, он не совсем будет пустым», – цитирует португальца Sky Sports.

Ранее сообщалось, что клубы АПЛ готовы возобновить сезон 13 июня. При этом некоторые команды изъявили желание провести матчи на нейтральных стадионах.