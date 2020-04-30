СМИ: Сезон в ФНЛ будет завершен досрочно, «Ротор» и «Химки» выйдут в РПЛ Об этом сообщает «Матч ТВ».

Сегодня, 30 апреля состоялось собрание клубов ФНЛ, которое прошло в режиме видеоконференции. Согласно источнику, большинством голосов было принято решение поддержать посыл РФС и досрочно завершить сезон-2019/20 по текущему положению таблицы. При таком раскладе в РПЛ выйдут волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки». Добавим, что решения, принятые руководством ФНЛ, должен одобрить РФС, который обсудит этот вопрос не раньше 15 мая.