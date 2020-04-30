СМИ: «ПСЖ» официально признан чемпионом Франции-2019/20

Как сообщает L'Equpe, места в таблице лиги 1 сезона-2019/20 зафиксированы. Следовательно, «ПСЖ» признан чемпионом Франции. Это девятый титул для парижского суперклуба. Он догнал по числу чемпионств «Марсель» и теперь уступает только «Сент-Этьену», который выигрывал лигу 1 десять раз.

В групповом турнире Лиги чемпионов-2020/21 Францию, помимо «ПСЖ», представит «Марсель» - команда экс-главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша. В квалификации ЛЧ выступит «Ренн», в основном турнире Лиги Европы стартуют «Лилль» и «Реймс», в отборочном раунде ЛЕ - «Ницца». Покинут элитный дивизион «Тулуза» и «Амьен», места которых займут «Ланс» и «Лорьян», занявшие первое и второе места в лиге 2, сезон в которой также не будет доигран.

Напомним, чемпионаты Англии, Испании, Германии и Италии пока поставлены на паузу. Предположительно, первыми возобновить сезон могут немцы. Рестарт бундеслиги намечен на 9 мая.

В российской премьер-лиге собрание клубов по поводу возобновления сезона отложено с 30 апреля на неопределенный срок. При этом первенства ФНЛ и ПФЛ решено не доигрывать.