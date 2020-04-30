«Лион» впервые с 1997 года остался без еврокубков - Советский спорт
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30 апреля 2020 14:16ФутболГичунцев Артур

«Лион» впервые с 1997 года остался без еврокубков

Об этом сообщает Goal.

Накануне, 29 апреля стало известно о досрочном завершении сезона в лиге 1. Согласно источнику, руководство чемпионата приняло решение подвести его итоги по текущему положению в турнирной таблице.

Таким образом, чемпионом страны станет «ПСЖ», который также выступит в Лиге чемпионов. Вместе со столичным клубом в элитный турнир пробились «Марсель» и «Ренн», занявшие второе и третье место соответственно.

В Лиге Европы от Франции сыграют «Лилль» (четвертое место), «Реймс» (пятая позиция) и «Ницца» (шестая строчка). Что касается команд, которым предстоит покинуть высший дивизион, то это «Амьен» (19-е) и «Тулуза» (20-е).

Отметим, что «Монако», в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, расположился на девятой позиции, а «Лион», не пропускавший еврокубки с 1997 года, пропускает их в следующем сезоне. На данный момент команда занимает седьмое место.

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