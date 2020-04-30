Федор Чалов: Головин переманивал в «Монако» Ранее сообщалось, что армейцы не отпустили игрока в «Кристал Пэлас» за 25 млн евро.

Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов рассказал, что его бывший одноклубник – Александр Головин предлагал перебраться в «Монако», цвета которого он защищает в данный момент.

«Переманивал ли меня Головин в «Монако»? Конечно! Как без этого? С Сашей хотелось бы увидеться. Желательно в Москве», – приводит слова Чалова Sport24.ru.

22-летний форвард – воспитанник ЦСКА. Он выступает за первый состав с 2017 года.

В текущем сезоне Чалов провел 31 матч, забил шесть голов и отдал шесть голевых передач.