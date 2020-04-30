Шюррле перечислил 396 тысяч рублей на протезирование ребенка из России (видео) - Советский спорт
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30 апреля 2020 15:15ФутболГичунцев Артур

Шюррле перечислил 396 тысяч рублей на протезирование ребенка из России (видео)

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Хавбек московского «Спартака» Андре Шюррле решил помочь 11-летнему мальчику Роме Балабаеву из города Белебей (Башкортостан) и оплатил его протезирование.

В 2018 году ребенок получил серьезные ожоги обеих рук. Он попал в реанимацию, после чего лишился обеих рук до уровня предплечья. Отмечается, что стоимость двух протезов составила 396 тысяч рублей.

«На историю Ромы незамедлительно откликнулся полузащитник Андре Шюррле. Находясь на изоляции у себя дома в Германии, он выразил готовность помочь и полностью оплатил протезирование для мальчика», – говорится в сообщении «Спартака».

Напомним, Шюррле был арендован прошлым летом у дортмундской «Боруссии», однако, клуб уже объявил, что не будет выкупать его трансфер и он вернется в Германию.

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Публикация от FC S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official)

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