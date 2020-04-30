Флик продлил контракт с «Баварией» (фото) Он сменил у руля команды хорватского специалиста Нико Ковача.

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик подписал новый контракт с немецким клубом.

Отмечается, что его соглашение рассчитано до 2023 года. Другие детали сделки не раскрываются.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC Bayern München (@fcbayern) 30 Апр 2020 в 4:31 PDT

Напомним, 55-летний Флик возглавил команду летом 2019 года и вывел ее в плей-офф Лиги чемпионов с первого места.

Что касается бундеслиги, то в национальном первенстве «Бавария» занимает первое место в таблице, набрав 55 очков.