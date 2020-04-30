Бывший врач «Спартака»: Сезон в России возобновят в конце июня Ранее сообщалось, что турнир вернется в конце мая.

Бывший врач московского «Спартака» Юрий Васильков считает, что сезон РПЛ, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновят летом.

«В России, даст бог, в середине, а то и конце июня, поскольку на подготовку футболистов тоже уйдет время. Все и так пойдет в ускоренном режиме, времени на раскачку не будет.

Сезон надо завершить, но выдержат ли игроки физически график матчей через два дня на третий, да еще и после затяжной паузы – большой вопрос. Сомневаюсь», – цитирует специалиста RT.

Ранее сообщалось, что 10 клубов РПЛ выступили за досрочное завершение сезона, хотя, ранее УЕФА настоятельно рекомендовал доиграть его.