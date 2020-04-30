Игорь Ефремов: Полноценно завершить сезон в ФНЛ невозможно, идея мини-турнира нереализуема Турнир в первом дивизионе придется завершить досрочно.

Сегодня состоялась очередная видеоконференция с участием руководителей клубов Футбольной национальной лиги. О ее итогах в интервью для официального ФНЛ рассказал президент лиги Игорь Ефремов.

«В ходе совместного общения, в котором приняли участие все без исключения клубы ФНЛ, мы подтвердили объявленное ранее мнение: в указанные сроки с 21 июня по 2 августа полноценно завершить ФНЛ в формате, предусмотренном регламентом, невозможно, – заявил Ефремов. – Такое заключение было принято единогласно. Эта позиция будет донесена до руководства РФС, поскольку окончательное решение о завершении турнира в любом случае остаётся за этой организацией.

Тремя клубами – «Торпедо», «Чертаново» и «Нефтехимиком» – был поднят вопрос о продлении крайнего срока завершения сезона 2019/20 командами ФНЛ. Однако такой вариант выглядит еще менее вероятным для практической реализации, чем 11 туров за полтора месяца. Потому что в этом случае и новый сезон в Премьер-Лиге придется начинать позже, чем предусматривает даже самый «негативный» сценарий, представленный ранее. С учетом ротации команд между лигами определённая синхронизация календарей необходима.

Я отдаю себе отчет в том, что вопрос ротации между лигами самый сложный и болезненный. И в ходе нашего сегодняшнего общения, и в СМИ в последние дни обсуждались разные варианты, включая дополнительные матчи или целый мини-турнир. Подавляющее большинство клубов ФНЛ считает такую идею нереализуемой и в итоге не решающей вопрос сохранения спортивного принципа, который на самом деле затрагивает не 2-3 клуба, а все 20».

После 27 туров в ФНЛ лидирует волгоградский «Ротор», набрав 56 очков. Второе и третье места занимают «Химки» и «Чертаново», имея по 54. На четвертой строчке «Торпедо» находится (53).

Напомним, что ранее из-за финансовых проблем снялся «Армавир», а «Луч» из Владивостока объявил о том, что сезон-2020/21 начнет в третьем дивизионе.

В данный момент в зоне вылета находятся «Текстильщик», «Факел» и «Мордовия».