Девушка Дибалы опровергла информацию о том, что у форварда «Ювентуса» опять нашли коронавирус О заражении аргентинца стало известно 21 марта.

Ориана Сабатини, девушка форварда «Юветуса» и сборной Аргентины Пауло Дибалы, в интервью аргентинскому телевидению опровергла сообщения прессы о том, что футболист вновь сдал положительный тест на COVID-19.

«Пауло не сдавал позитивный тест на вирус, – рассказала Сабатини в интервью телеканалу Canal 9. – Для проведения нового анализа ему еще нужно подождать. Мы все ждем, поэтому я не знаю, откуда взялись эти слухи. Мы объявим о результате сразу, как это станет известно. Лично у меня тест показал отрицательный результат, но насчет Пауло мы не уверены на сто процентов».

О заражении Дибалы и его девушки стало известно 21 марта, а в начале апреля стало известно, что они вновь сдали положительные тесты на коронавирус.

Дибала стал третьим футболистом туринского клуба, заразившимся коронавирусом. До него инфекцию нашли у защитника Даниэле Ругани и полузащитника Блеза Матюиди.