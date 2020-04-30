Девушка Дибалы опровергла информацию о том, что у форварда «Ювентуса» опять нашли коронавирус

Ориана Сабатини, девушка форварда «Юветуса» и сборной Аргентины Пауло Дибалы, в интервью аргентинскому телевидению опровергла сообщения прессы о том, что футболист вновь сдал положительный тест на COVID-19.
«Пауло не сдавал позитивный тест на вирус, – рассказала Сабатини в интервью телеканалу Canal 9. – Для проведения нового анализа ему еще нужно подождать. Мы все ждем, поэтому я не знаю, откуда взялись эти слухи. Мы объявим о результате сразу, как это станет известно. Лично у меня тест показал отрицательный результат, но насчет Пауло мы не уверены на сто процентов».
О заражении Дибалы и его девушки стало известно 21 марта, а в начале апреля стало известно, что они вновь сдали положительные тесты на коронавирус.
Дибала стал третьим футболистом туринского клуба, заразившимся коронавирусом. До него инфекцию нашли у защитника Даниэле Ругани и полузащитника Блеза Матюиди.
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