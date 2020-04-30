Феллайни одолжит «Стандарду» 3 миллиона евро, чтобы спасти бывший клуб от банкротства Полузащитник сборной Бельгии начинал карьеру в команде из Льежа.

Маруан Феллайни согласился дать взаймы бельгийскому клубу «Стандард» 3 миллиона евро, чтобы помочь команде из Льежа сохранить профессиональную лицензию. Об этом сообщает DH.be

9 апреля стало известно о том, что комиссия по лицензированию Королевской бельгийской футбольной ассоциации приняла решение не выдавать лицензию «Стандарду» на сезон-2020/21. Дело в том, что клуб из Льежа накопил долги по зарплатам в размере более 1 миллиона евро.

В случае потери профессионального статуса 10-кратный чемпион Бельгии сможет выступать лишь в любительских соревнованиях. «Стандард» обратился в суд с апелляцией.

Феллайни, который в данный момент выступает в Китае за «Шаньдун Лунэн», решил помочь бывшему клубу, последовав примеру другого бывшего игрока «Стандарда» Акселя Витселя. Футболист дортмундской «Боруссии» приобрел долю акций клубного стадиона «Морис Дюфран».

Феллайни выступал за «Стандард» с 2006 по 2008 годы, сыграв 84 матча и забив 11 голов, а затем перешел в английский «Эвертон» за 15 миллионов британских фунтов.