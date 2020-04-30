Вице-президент «Монако»: Мы хотели получить место в еврокубках В клубе Александра Головина прокомментировали досрочное завершение сезона.

Футбольный клуб «Монако» на своем официальном сайте опубликовал заявление по поводу досрочного завершения чемпионата Франции из-за пандемии коронавируса.

«Это сценарий, которого «Монако», как и большинство клубов нашего чемпионата, хотели избежать, – заявил вице-президент монегасков Олег Петров. – У нас было желание возобновить сезон, однако мы принимаем это решение, с учетом в чрезвычайно сложного контекста в системе здравоохранения.

Мы сожалеем о том, что завершили сезон на девятом месте, потому что стремились добиться большего. В течение нынешнего сезона мы приложили много усилий. Провели реорганизацию и усилили состав во время трансферного окна, чтобы изменить положение вещей и получить место в еврокубках. Мы хотели завершить сезон совсем не так.

Сейчас настало время проанализировать все, что произошло. В следующем чемпионате мы должны стать сильнее. Наши задачи не меняются. Я убежден, что мы заслуживаем лучшего и что нам удастся реализовать наши амбиции.

Клуб будет продолжать оказывать поддержку, в частности, посредством выдвинутых инициатив солидарности, всем тем, кто борется с коронавирусом».

Места в чемпионате Франции были распределены по среднему количеству очков, набранных в неполных 28 турах. «Монако» занял девятое место и не попал в еврокубки. В сезоне-2018/19 команда финишировал на 17-й позиции.

Полузащитник сборной России Александр Головин в 25 матчах французского чемпионата забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.