Один матч Неймара обходится «ПСЖ» в 4,16 миллиона евро

Мадридская газета Marca посчитала стоимость одного матча Неймара за «Пари Сен-Жермен».
Бразильский нападающий перешел в парижский клуб из «Барселоны» летом 2017 года за рекордные 222 миллиона евро. Заработная плата Неймара в «ПСЖ» составляет 37 млн, то есть 111 млн за три года. В сумме расходы клуба на футболиста на данный момент составляют 333 млн.
За три сезона из-за травм и дисквалификации Неймар принял участие лишь в 51% официальных матчей парижан – в 80 из 155 (в среднем менее 27 за сезон). Если разделить 333 миллиона на 80 игр, получится 4,16 млн за один матч.
Стоить отметить, что в этих 80 матчах Неймар забил 69 голов и отдал 39 результативных передач. За последние 3 сезона «ПСЖ» трижды выиграл чемпионат Франции, и по одному разу завоевал Кубок Франции и Кубок французской лиги. В нынешнем сезоне столичная команда должна была сыграть в финалах обоих кубковых национальных турниров, но они были отменены, как и оставшиеся матчи лиги 1.
При этом в двух предыдущих сезонах с Неймаром «ПСЖ» не смог пройти дальше 1/8 финала Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне клуб пробился в четвертьфинал, победив в первом раунде плей-офф дортмундскую «Боруссию», однако турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.
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