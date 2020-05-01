«Барселона» предложила за Мартинеса трех игроков

Руководство «Барселоны» не оставляет попыток заполучить форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Согласно источнику, чемпион Испании не собирается платить сумму отступных и предложил «нерадзурри» трех игроков – полузащитника Артуро Видаля, а также двух защитников – Хуниора Фирпо и Нельсона Семеду.
По информации СМИ, «Интер» готов отпустить аргентинца, но хочет получить за его уход 90 млн евро, а также арендовать на год форварда Антуана Гризманна и получить на постоянной основе Видаля.
Добавим, что в текущем сезоне 22-летний Мартинес отыграл 31 матч, забил 16 голов и отдал четыре голевых паса.
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