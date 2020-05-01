«Барселона» предложила за Мартинеса трех игроков Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Руководство «Барселоны» не оставляет попыток заполучить форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Согласно источнику, чемпион Испании не собирается платить сумму отступных и предложил «нерадзурри» трех игроков – полузащитника Артуро Видаля, а также двух защитников – Хуниора Фирпо и Нельсона Семеду.

По информации СМИ, «Интер» готов отпустить аргентинца, но хочет получить за его уход 90 млн евро, а также арендовать на год форварда Антуана Гризманна и получить на постоянной основе Видаля.

Добавим, что в текущем сезоне 22-летний Мартинес отыграл 31 матч, забил 16 голов и отдал четыре голевых паса.