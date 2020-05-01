«Только хардкор». Игнашевич показал, как игроки «Торпедо» поддерживают форму (видео) Ранее сообщалось, что сезон в ФНЛ будет завершен досрочно.

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич опубликовал видео в своем Instagram, где его подопечные проводят тренировки, находясь на карантине.

«Черно-белый режим изоляции. Здесь нет пальм, бассейнов и тренажерных залов. Только сосны, кирпичи и хардкор», – написал Игнашевич под видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Ignashevich (@ignashevich4) 30 Апр 2020 в 12:03 PDT

Напомним, российский специалист возглавил команду летом 2019 года. В текущем сезоне «Торпедо» занимает четвертое место в таблице, набрав 53 очка.