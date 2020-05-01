«Ливерпуль» может купить Кулибали В Англии считают, что он станет идеальным партнером для ван Дейка.

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали привлек внимание «Ливерпуля», сообщает Tuttomercatoweb.

Согласно источнику, англичане считают, что он станет идеальным партнером для голландца Виргила ван Дейка.

Отмечается, что ради этой сделки «красные» готовы продать камерунского защитника Жоэля Матипа.

В текущем сезоне 28-летний Кулибали отыграл 21 матч. Ранее сообщалось, что у него также есть предложения от «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед».