Шкриньяр стал главной целью «Манчестер Сити» - Советский спорт
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01 мая 2020 15:55ФутболГичунцев Артур

Шкриньяр стал главной целью «Манчестер Сити»

«Интер» готов продать словака за 70 миллионов евро.

Защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр может перебраться в чемпионат Англии, сообщает Calciomercato.

Согласно источнику, в его услугах заинтересован главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Он считает, что Шкриньяр должен стать главной целью клуба в летнее межсезонье. Отмечается, что «нерадзурри» готовы продать игрока за 70 млн евро.

В текущем сезоне 25-летний словак провел 32 матча и отдал один голевой пас. По информации СМИ, он также интересен «Барселоне» и мадридскому «Реалу».

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