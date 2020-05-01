Клубы АПЛ подтвердили намерение доиграть сезон-2019/20 Клубы английской премьер-лиги обсудили возможные шаги по возобновлению сезона-2019/20.

Как сообщает пресс-служба АПЛ, клубы подтвердили свое желание завершить текущий сезон, поддерживая честность соревнований и приветствуя поддержку правительства. Приоритетом премьер-лиги остается здоровье и безопасность игроков, тренеров, менеджеров, персонала клубов и болельщиков.

Отмечается, что лига и клубы рассматривают возможность вернутся к тренировкам и матчам только после официального разрешения правительства и под руководством экспертов.