Эдин Джеко: Надеюсь, фанаты «Ромы» будут гордиться тем, что у них есть капитан из Боснии Эдин Джеко высказался о том, что стал первым полноправным иностранным капитаном «Ромы» после бразильца Алдаира в 1999 году.

«Это огромная честь. Значит, за последние несколько лет обо мне в Риме сложилось хорошее впечатление. Надеюсь продолжать радовать наших фанатов, надеюсь, что все болельщики «Ромы» будут гордиться тем, что у них есть капитан команды из Боснии», - цитирует Джеко Football Italia.

В текущем сезоне боснийский форвард провел 32 матча за «Рому» во всех турнирах, записав на свой счет 15 голов и девять результативных передач.