Футболисты MLS с 6 мая смогут начать индивидуальные тренировки MLS объявила, что 6 мая футболисты могут приступить к индивидуальным тренировкам на открытых футбольных полях.

Как сообщает пресс-служба лиги, занятия должны проводиться в соответствии с протоколами по предотвращению распространения коронавируса, разработанными медицинскими экспертами и специалистами по инфекционным заболеваниям. Кроме этого, тренировки обязаны быть добровольными и не противоречить местным законам об общественном здравоохранении или политике правительства.

Отмечается, что мораторий на тренировки в малых группах и полную командную работу остается в силе до 15 мая.