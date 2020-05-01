Футболисты MLS с 6 мая смогут начать индивидуальные тренировки

Как сообщает пресс-служба лиги, занятия должны проводиться в соответствии с протоколами по предотвращению распространения коронавируса, разработанными медицинскими экспертами и специалистами по инфекционным заболеваниям. Кроме этого, тренировки обязаны быть добровольными и не противоречить местным законам об общественном здравоохранении или политике правительства.
Отмечается, что мораторий на тренировки в малых группах и полную командную работу остается в силе до 15 мая.
Алексей Олейник: Некрасиво рассуждать о проблемах в России, находясь в США Российский боец UFC подтвердил, что его бой с бразильцем Вердумом пройдет на турнире, который планируется провести 9 мая в Джексонвилле (США). 30.04.2020 13:00 ММА Усачев Владислав НХЛ, не надо Ови льстить: Халл намного круче Овечкина – в СССР он был такой же иконой, как Роллинги Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин об очередном рейтинге лучших хоккеистов, составленном в США. 01.05.2020 22:00 Хоккей Славин Виталий «50 миллионов – и «Бавария» ляжет «Зениту» 0:4». Главная футбольная тайна русской мафии 1 мая 2008 года была одержана одна из самых ярких побед в истории российского футбола. Однако многие и спустя 12 лет ставят под сомнение результат ответного полуфинала Кубка УЕФА между клубами из Санкт-Петербурга и Мюнхена. 01.05.2020 17:00 Футбол Сергеев Иван Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Смолове и Дзюбе, Надале и Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия Коронавирус убил надежды Федерера и Серены. Им уже не светит «Большой шлем» Уимблдон отменен. Непонятно, состоится ли US Open. Это ударит по всем игрокам. Но больше всех – по главным теннисным легендам. 02.04.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай ТЩК-3. Мы обожали Трусову, потом Косторную, но последнее слово осталось за Щербаковой Это третий материал, посвященный первому «взрослому» сезону вчерашних юниорок, ставших лучшими в России и мире. Сегодня очередь Анны Щербаковой. 22.04.2020 19:30 Фигурное катание Тигай Лев Пас Роналдиньо, удар, гол! 15 лет назад Месси впервые забил за «Барселону» (видео) 1 мая 2005 года Лионель Месси положил начало своему уникальному каталонскому голо-представлению, которое продолжалось бы и по сей день, если бы не коронавирус. 01.05.2020 12:00 Футбол Сергеев Иван UFC 249. Какие бои турнира ни за что нельзя пропустить «Советский спорт» рассказывает о боях турнира UFC 249, которые пройдут в ночь с 9 на 10 мая в США. 01.05.2020 13:30 ММА Усачев Владислав «Вечный» Польховский. Он тренировал еще Драчева с Чепиковым в прошлом веке В понедельник правление Союза биатлонистов России утвердило новый тренерский состав национальной сборной во главе с Валерием Польховским. 21.04.2020 15:00 Биатлон Тигай Лев