Президент «Ювентуса»: Мы намерены доиграть сезон Чемпионат Италии был прерван из-за пандемии коронавируса.

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли сообщил, что клуб не поддерживает идею с досрочным завершением сезона.

«Вы знаете, что я не люблю говорить через прессу, потому что мои слова могут неправильно понять. Но я могу заявить, что «Ювентус» намерен доиграть этот сезон», – цитирует функционера Tuttosport.

Ранее министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что в текущей ситуации возобновить сезон крайне сложно, поэтому сейчас все идет к тому, что его завершат досрочно.