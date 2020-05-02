Президент «Ювентуса»: Мы намерены доиграть сезон

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли сообщил, что клуб не поддерживает идею с досрочным завершением сезона.
«Вы знаете, что я не люблю говорить через прессу, потому что мои слова могут неправильно понять. Но я могу заявить, что «Ювентус» намерен доиграть этот сезон», – цитирует функционера Tuttosport.
Ранее министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что в текущей ситуации возобновить сезон крайне сложно, поэтому сейчас все идет к тому, что его завершат досрочно.
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