Экс-форвард «Атлетико» Хименес: Не упущу возможность перейти в «Реал» - Советский спорт
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02 мая 2020 09:40ФутболГичунцев Артур

Экс-форвард «Атлетико» Хименес: Не упущу возможность перейти в «Реал»

Он выступал за «матрасников» с 2014 по 2015 год.

Форвард «Вулверхэмптона» Рауль Хименес готов рассмотреть вариант с возвращением в чемпионат Испании.

«Если представить, что завтра мне предложат перейти в «Реал» или «Барселону», то я не упущу возможность. Впрочем, если останусь здесь, то буду бороться за выход в Лигу чемпионов.

Мы уже вышли в 1/8 финала Лиги Европы, поэтому можем добиться большего. Я ни о чем не жалею. Переход в «Вулверхэмптон» – правильный выбор», – цитирует мексиканца ESPN.

В текущем сезоне 28-летний нападающий отыграл 44 матча, забил 22 гола и отдал 10 голевых передач. Его контракт в силе до 30 июня 2023 года, а трансферный лист оценивается в 40 млн евро.

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