Вадим Евсеев: Рад, что оставил след в истории «Спартака» - Советский спорт
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02 мая 2020 10:20ФутболГичунцев Артур

Вадим Евсеев: Рад, что оставил след в истории «Спартака»

Он находился в системе красно-белых с 1993 по 2000 год.

Бывший полузащитник московского «Спартака» Вадим Евсеев вспомнил период своей карьеры, проведенный в столичном клубе.

Напомним, за «Спартак» он провел 87 матчей, забил четыре гола и отдал четыре голевых передачи.

«С» в моем алфавит это, конечно, «Спартак». Сколько себя помню, всегда любил футбол. И с раннего детства болел за «Спартак». Отец болел за «Спартак», старший брат болел за «Спартак». Вероятно, они мне и привили любовь к футболу и к «Спартаку». Смотрел футболу по телевизору, ездил на стадион с родителями и братом. Не скажу, что часто, но каждый раз поездка становилась событием.

Когда сам начал заниматься футболом, в спартаковскую школу меня не взяли. Были хорошие годы в «Динамо», потом в «Локомотиве», но мечта у меня всегда была играть в «Спартаке».

И мне это удалось. В 93-м в 17 лет попал в спартаковский дубль. Провел там 3 года, играли во 2-й и 3-й лиге, по разному назывались. Выиграли за это время полный комплект медалей. В 96-м меня пригласили на 2-й сбор основной команды. Воспользовался шансом и стал играть за «Спартак». Близкие были счастливы, а я счастливее всех.

Дебютировал в официальном матче. Сразу в Лиге Чемпионов против «Нанта». Для совсем молодого парня это было сродни чуду. Чудом оказался весь сезон: мы стали чемпионами. Тот самый знаменитый пионеротряд Ярцева. Незабываемые эмоции! Особенно когда ты прыгаешь после окончания золотого матча вместе с теми, за кем наблюдал еще недавно в Тарасовке с соседнего поля, где тренировались дублеры. Люди ковали победы «Спартака», их игрой восхищалась страна – и вот ты в этой команде, на равных. Фантастика.

Олег Иванович был очень авторитетным и требовательным тренером. Это воодушевляло: надо было стремиться соответствовать уровню того его «Спартака». Романцев, Ярцев, тренер дубля Зернов были единомышленниками. Создавали такую командную атмосферу, в которой все были заряжены на результат. Второе место тогда считалось неудачей. Любая игра, на любом турнире была только на победу. Это и есть знаменитый спартаковский дух: побеждать всегда и везде. Даже на тренировках, когда есть задача выиграть у партнера единоборство, игровой эпизод, двусторонний матч. Что потом происходило и в играх. «Спартак» – это огромная армия болельщиков. Это узнаваемость игроков, их популярность. Надо было преодолеть медные трубы. Романцев тоже этому поспособствовал.

Я отыграл четыре года в основной команде. Не считался запасным, но играл недостаточно много. Думал об этом, понимал, что в 23 футболист должен иметь постоянную игровую практику, чтобы расти и развиваться. Хотя в тот год здорово сыграл на Кубке Содружества против «Динамо» Киев, где блистали Шевченко и Ребров. Романцев вскоре после этого впервые вызвал в сборную. Но пришло время уходить. Я рад, что осуществил свою мечту. Что оставил какой-то след в истории «Спартака», – написал Евсеев в своем Instagram.

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Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)

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