Артем Дзюба: Чем себя занять на самоизоляции? Собирать конструктор (видео)

Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал, чем занимается, находясь на самоизоляции.
«Чем себя занять на самоизоляции, помимо занятий спортом и детьми? Собирать Lego армию. Веселое занятие.
Кто-то собирает пазлы, кто-то что-то еще, а мы вот собираем… Так и живем», – сказал футболист.
В текущем сезоне 31-летний нападающий отыграл 28 матчей, забил 15 голов и отдал 12 голевых передач.
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