Артем Дзюба: Чем себя занять на самоизоляции? Собирать конструктор (видео) Ранее сообщалось, что чемпионат России прерван до 31 мая.

Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал, чем занимается, находясь на самоизоляции. «Чем себя занять на самоизоляции, помимо занятий спортом и детьми? Собирать Lego армию. Веселое занятие. Кто-то собирает пазлы, кто-то что-то еще, а мы вот собираем… Так и живем», – сказал футболист. pic.twitter.com/WGZWHYWlSc — Александр (@optaluna) May 2, 2020 В текущем сезоне 31-летний нападающий отыграл 28 матчей, забил 15 голов и отдал 12 голевых передач.