Мартинес отказался продлевать контракт с «Интером», он хочет перейти в «Барселону» Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Форвард сборной Аргентины Лаутаро Мартинес принял решение покинуть миланский «Интер».

Согласно источнику, 22-летний футболист встретился с руководством «нерадзурри» и сообщил, что хочет перебраться в «Барселону». Отмечается, что нападающий также оповестил клуб, что не будет продлевать трудовое соглашение.

Ранее сообщалось, что итальянцы отпустят игрока на «Камп Ноу», если получат за его уход не мнее 90 млн евро.

В текущем сезоне 22-летний Мартинес отыграл 31 матч, забил 16 голов и отдал четыре голевых паса.