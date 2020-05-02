Виллиан: Могу ли остаться в Лондоне? Не знаю, но моей семье нравится этот город Ранее сообщалось, что игрок близок к переходу в «Арсенал».

Полузащитник «Челси» Виллиан рассказал, как обстоят дела с поиском новой команды.

«Это очень сложное решение. Я люблю «Челси», и каждого человека в этом клубе. Я многому научился здесь, но если мне придется уйти, то я хотел бы оказаться в конкурирующей команде.

Могу ли остаться в Лондоне? Не знаю, но моей семье нравится этот город. Я до сих пор не знаю, как сложится моя карьера. Возможно, я покину Англию», – приводит слова Виллиана Mundo Deportivo.

Ранее футболист сообщил, что не смог договориться с руководством «синих» о продлении соглашения и покинет команду этим летом на правах свободного агента.

По слухам, у него также есть предложения от «Барселоны», «Манчестер Юнайтед», мадридского «Атлетико» и «Ювентуса».

Напомним, бразилец перешел в «Челси» летом 2013 года. В текущем сезоне он провел 37 матчей, забил семь голов и отдал шесть голевых передач.