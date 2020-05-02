Агент Чалова: Главное – чтобы проект был привлекательным, а в какой топ-лиге – не важно Ранее Чалов заявил, что хавбек «Монако» Александр Головин пытался переманить его в свою команду.

Кристиан Эмиле, агент, представляющий интересы нападающего ЦСКА Федора Чалова, рассказал об интересе к игроку со стороны европейских клубов.

«Чалов привлек внимание команд из нескольких стран, но самое серьезное предложение пришло из Англии минувшим летом. Думаю, все знают, о каком клубе идет речь .

Самое главное – чтобы проект был привлекательным. А в какую именно топ-лигу он переедет – не столь важно.

Если ты знаешь английский, тебе будет легко не только в самой Англии, но и почти в любой стране мира. Так что учить язык надо. Что касается Федора, то он уже достаточно неплохо владеет английским», – цитирует агента «Российская газета».

22-летний форвард – воспитанник ЦСКА. Он выступает за первый состав с 2017 года.

В текущем сезоне Чалов провел 31 матч, забил шесть голов и отдал шесть голевых передач.