ФИФА рассмотрит вариант перехода на систему календаря «весна-осень» Коронавирус может изменить футбольный мир.

В интервью Tuttosport вице-президент ФИФА и президент КОНКАКАФ Виктор Монтальяни рассказал о том, что Международная федерация футбольных ассоциаций собирается рассмотреть возможность перехода на систему календаря «весна-осень».

«В связи с пандемией COVID-19 ФИФА вынуждена изменить некоторые свои принципы, – признал Монтальяни. – Сейчас решение о прекращении или возобновлении футбольного сезона принимают государственные органы, и ФИФА, которая раньше категорически не принимала вмешательство властей в футбольные дела, не спорит с этим. Это вынужденная временная мера, но есть и другие изменения, которые могут быть введены.

Например, основные даты футбольного календаря. Вместо традиционной схемы «осень-весна», за основу может быть принята годовая календарная система, то есть «весна-осень». Учитывая, что чемпионат мира 2022 года будет проведен в Катаре в ноябре и декабре, возможно, стоит задуматься о том, чтобы сделать это на постоянной основе. К примеру, у нас, в КОНКАКАФ в странах Северной Америки проходят в течение календарного года, и это не приносит никаких трудностей. Не думаю, что это станет проблемой для Европы, Африки и других».

В данный момент 42 из 55 национальных ассоциаций УЕФА проводят соревнования по системе «осень-весна». Систему «весна-осень» используют только Белоруссия, Грузия, Ирландия, Исландия, Казахстан, Латвия, Литва, Молдавия, Норвегия, Фареры, Финляндия, Швеция и Эстония.