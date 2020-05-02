Андрей Скабелка: Предстоящая работа в «Локомотиве» – это большой вызов для меня Белорусский тренер подписал контракт ярославским клубом на три сезона.

Новый главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал свое назначение.

«Контакт с президентом «Локомотива» Юрием Яковлевым у меня никогда не прерывался, – рассказал Скабелка в интервью «РИА Новости». – Мы, конечно, друг другу не звонили, но при встрече всегда хорошо общались. Хоккейный мир не такой большой, мы виделись на чемпионатах мира тех же. Но по поводу работы сейчас уже после сезона был только предметный разговор. Все это волнительно, конечно. Это назначение, предстоящая работа в клубе, где много своих молодых воспитанников – это большой вызов для меня, очень интересно будет работать. Да, конечно, в команде по-прежнему будет много молодежи».

49-летний Скабелка два предыдущих сезона отработал в «Барысе» и дважды вывел клуб из Казахстана во второй раунд Кубка Гагарина.