Бэйл хотел бы поиграть в MLS Контракт валлийца с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2022 года.

Форвард мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл рассказал о своем желании поиграть в США в одном из клубом MLS.

«Мне действительно очень нравится MLS, – цитирует Бэйла Yahoo! Sports. – За последние годы лига добилась существенного прогресса. Ежегодно мы играем с американскими командами на предсезонных турнирах, и каждый раз матчи становятся все сложнее и сложнее.

Команды улучшают качество игры (особенно на стандартах), развивается инфраструктура клубов, а стадионы становятся лучше.

MLS находится на подъеме и не прекращает развиваться. Многие игроки хотят перебраться в Америку и играть. Я тоже буду в этом заинтересован. К тому же я люблю проводить отпуск в Лос-Анджелесе».

Ранее в британских СМИ появилась информация о том, что Бэйл намерен остаться в «Реале» до конца своего нынешнего контракта, который рассчитан до 30 июня 2020 года.

Гарет перешел в Королевский клуб из «Тоттенхэма» в сентябре 2013 года и с тех пор провел в составе мадридцев 249 матчей, забив 105 мячей и сделал 67 голевых передач. В нынешнем сезоне на счету 30-летнего валлийца лишь 2 гола и 2 «ассиста» в 14 матчах испанской примеры.