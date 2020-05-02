«Наполи» получил разрешение возобновить тренировки на базе с 4 мая

Football Italia сообщает, что власти итальянского региона Кампания разрешили футбольному клубу «Наполи» возобновить тренировки на своей базе с 4 мая.
Кампания стала вторым регионом Италии после Эмилии-Романьи, где разрешили проводить индивидуальные занятия в тренировочных центрах. В ближайшее время их примеру должны последовать Лацио, Венето и Сардиния. В то же время в некоторых северных регионах страны, включая наиболее пострадавшую от пандемии коронавируса Ломбардии, запрет на тренировки на базах футбольных клубов, скорее всего, будет действовать до 18-го числа.
На данный момент известно, что с 4 понедельника смогут тренироваться футболисты еще четырех команд серии А, кроме «Наполи» – «Болоньи», «Пармы», СПАЛа и «Сассуоло».
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