Валерий Непомнящий: Семин заслуживает пожизненного контракта с «Локомотивом» Сербская пресса сообщала, что новым тренером железнодорожников должен стать Марко Николич.

Бывший тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий прокомментировал ситуацию в московском «Локомотиве».

«Я почти все понимаю в этой жизни, кроме того, что сегодня происходит вокруг Юрия Павловича Семина, – заявил Непомнящий в интервью «РИА Новости». – Что еще нужно, чтобы человеку не просто продлить контракт, а предложить пожизненное сотрудничество. Все успехи, которые были у «Локомотива» в новое время, связаны с Юрием Павловичем. То, что происходит, вне моего понимания.

Может, это было неуклюже сделано руководством, и теперь там понимают, что болельщики не поймут любого решения, кроме продления контракта».

Действующее соглашение 72-летнего Семина с «Локомотивом» рассчитано до 30 июня.

Напомним, что тренер вернулся в «Локомотив» 26 августа 2016 года. В 2018 году железнодорожники в третий раз завоевали титул чемпиона России (впервые за 14 лет), а также выиграли Кубок в 2017 и 2019 годах.

После 22 туров «Локомотив» занимает второе место, на девять очков отставая от «Зенита» и опережая «Краснодар» по дополнительным показателям.