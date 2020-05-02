Профессиональная лига Франции возьмет кредит у государства, чтобы компенсировать убытки Из-за досрочного завершения чемпионата LFP не получила 162 миллионов от телеканалов.

RMC Sport сообщает о том, что руководство Профессиональной футбольной лиги Франции намерено взять кредит у государства, чтобы компенсировать клубам убытки из-за досрочного завершения сезона-2019/20.

После того, как в LFP отказались от возобновления соревнований из-за запрета правительства на проведение спортивных соревнований, телекомпания Canal+ расторгла контракт с лигой, не заплатив 162 миллиона евро за те 10 туров, которые не будут сыграны. Эти убытки должны покрыть деньги от государства.

Внеочередное собрание LFP и 40 клубов двух сильнейших дивизионов страны намечено на понедельник 4 мая. Обсуждать будут экономические проблемы, возникшие из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что LFP определила итоговое положение по среднему количеству очков, набранных в 28 неполных турах. Чемпионом Франции в девятый раз в истории стал «Пари Сен-Жермен».