Официально: «Сассуоло» станет первым итальянским клубом, который возобновит тренировки

Первым клубом итальянской серии А, который объявил о возобновлении тренировок на фоне пандемии коронавируса, стал «Сассуоло». Новость сообщил официальный сайт клуба.
С понедельника футболисты команды Роберто Де Дзерби будут работать на трех полях тренировочного центра «Мапеи» индивидуально, соблюдая социальную дистанцию.
Помимо «Сассуоло» своих болельщиков приятной новостью о возобновлении занятий порадовал другой клуб из региона Эмилия-Романья – «Болонья». Игроки команды Синиши Михайловича начнут работать на базе клуба во вторник 5 мая. Меры предосторожности те же.
Ранее итальянская пресса сообщала о том, что разрешение властей на проведение тренировок получил «Наполи» из южного региона Кампания, но клуб из Неаполя пока еще не объявил о возобновлении занятий.
«Болонья» и «Сассуоло» находятся рядом в турнирной таблице, занимая 10-е и 11-е места соответственно. Команда Михайловича набрала 34 очка в 26 матчах, а коллектив Де Дзерби – 32 в 25 встречах.
Чемпионат Италии был приостановлен из-за пандемии коронавируса 10 марта.
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