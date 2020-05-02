Футболисты «Пармы» начнут тренироваться по желанию на следующей неделе Ранее о возобновлении занятий объявили две другие команды из Эмилии-Романьи «Сассуоло» и «Болонья».

Футбольный клуб «Парма» стал третьей командой итальянской серии А, которая объявила о возобновлении тренировочного процесса.

В заявлении, опубликованном на сайте клуба, сказано, что занятия на базе «Коллеккио» возобновятся на следующей неделе. Точная дата пока не сообщается. Отмечается, что игроки будут работать индивидуально, соблюдая все необходимые предосторожности. При этом каждый футболист будет сам принимать решение о своем участии в тренировках.

«Парма» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 35 очков в 25 матчах.

Чемпионат Италии был приостановлен из-за пандемии коронавируса 10 марта.