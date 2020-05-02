Форвард «Краснодара» Берг тренируется вместе с «Гетеборгом» В Швеции спортсменам не запрещают проводить тренировки.

Шведская газета Goteborg-Posten сообщило о том, что нападающий ФК «Краснодар» Маркус Берг проводит тренировки вместе с командой «Гетеборга».

Из-за пандемии коронавируса старт чемпионата Швеции был отложен, однако в скандинавской стране не запрещают спортсменам проводить тренировки. Начало сезона намечено на 14 июня.

«Маркус участвовал в нескольких занятиях. Но он, кажется, останется здесь на следующей неделе. Берг, вероятно, ждет более четкой информации, когда сможет вернуться в Россию», – рассказал спортивный директор «Гетеборга» Кеннет Андерссон.

Зимой шведские СМИ сообщали, что 33-летний нападающий национальной сборной может вернуться на родину после завершения нынешнего сезона и стать игроком «Гетеборга».

Андерссон заявил, что клуб не ведет никаких переговоров с Бергом о возможном переходе.

Маркус перешел в «Краснодар» в июле прошлого года в качестве свободного агента, заключив контракт на один сезон. Всего шведский нападающий сыграл за зелено-черных 26 матчей, забив 6 голов и сделав 1 результативную передачу.

Чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров.