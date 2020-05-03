Футболистам «Ромы» и «Лацио» разрешили возобновить тренировки Власти разрешили римским клубам вернуться к тренировкам.

«Руководство футбольного клуба «Рома» хотело бы поблагодарить власти региона за послабления карантинных мер к командным видам спорта. Со следующей недели игроки смогут пройти медицинский осмотр и начнут индивидуальные тренировки, соблюдая правила социального дистанцирования, в тренировочном центре Тригории», - говорится в сообщении в твиттере «Ромы».

Ранее стало известно, что к тренировкам возвращаются игроки «Наполи», «Болоньи», «Пармы», «Сассуоло» и «Фиорентины».