«Локомотив» интересуется защитником ПАОКа Защитник ПАОКа Димитрис Яннулис попал в сферу интересов «Локомотива».

Как сообщает в своем твиттере журналист Sport24.gr Василис Темпелис, российский клуб готовит предложение о переходе 24-летнего игрока обороны.

Отметим, что Яннулис перешел в ПАОК из «Атромитоса» в январе 2019 года и с тех пор провел за клуб из Салоник 48 матчей во всех турнирах, записав на свой счет один гол и пять результативных передач.

Действующий контракт защитника с греческим клубом рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.