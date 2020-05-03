Карло Анчелотти: «Милан» должен бояться плохих тренеров, а не иностранных Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал возможное назначение Ральфа Рангника в «Милан».

«Мы встречались с ним, когда я работал в Германии. Я не знаю Рангника лично, но из того, что я читал, могу сделать вывод: ему нравился «Милан» времен Арриго Сакки. Вообще, «Милан» должен бояться плохих тренеров, а не иностранных. К счастью, клуб до этого несколько раз выбирал хороших», - приводит слова Анчелотти Forza Italian Football.

Накануне бывший главный тренер «Лейпцига» Рангник заявил, что утверждения о том, что он возглавит «Милан» в следующем сезоне, не имеют ничего общего с реальностью. При этом издание L’Equipe сообщило, что Рангник уже подписал предварительный контракт с итальянским суперклубом.