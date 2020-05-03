Мутко выступил против расширения РПЛ и за возвращение системы «весна-осень»

«Разговоры о расширении премьер-лиги до 18 клубов - глупость, заявил Мутко »Чемпионату». - Для этого нет экономических предпосылок. А сейчас ам бы 16 команд удержать... Что касается разговоров о возвращении к системе «весна-осень», то когда я пришел в 2005 году, у нас была стратегия. Система «осень-весна» нам никаких преимуществ не дала. Зачем было гоношить? Сейчас в итоге все в мире раздумывают над возможностью перейти на «весну-осень».

Напомним, что вопрос возобновления сезона-2019/20 в премьер-лиге будет рассмотрен на исполкоме РФС 15 мая. Если чемпионат не будет доигран, то возможно расширение РПЛ с 16 до 18 клубов за счет сохранения всех действующих участников и добавления двух лучших команд ФНЛ-2019/20, где сезон завершен досрочно.

2 мая в СМИ появились сообшения о планах ФИФА перевести международный футбол на систему «весна-осень». В Европе по такой схеме продолжают играть 13 лиг. В основном - представляющие бывшие республики СССР. В частности, в настоящий момент, несмотря на пандемию коронавируса, проводится чемпионат Белоруссии. Россия перешла на систему «осень-весна» в 2012 году.