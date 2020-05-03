Депутат от Волгограда Гусева ответила Уткину, который назвал «Ротор» командой из «города гопников»

«Этот город - лучший на свете, - заявила Гусева телеграм-каналу «Подъем». - Мой дед этот город защищал... Мы фашисту хребет сломали, благодаря защитникам Сталинграда во всей Второй мировой войне коренной перелом наступил... И «Ротор» - команда, которая сейчас поднимается. А то, что на нас пытаются так нападать… Люди по-разному на себя хотят обратить внимание. Это просто не патриоты, люди далекие. Удачи им, и пусть Господь разума дает».

Ранее Уткин во время прямого эфира на своем ютуб-канале сказал, что «Ротор» ему безраличен, потому что он всегда считал Волгоград «городом гопников». Напомним, волжская команда лидировала в ФНЛ на момент приостановки сезона-2019/20, который, вероятно, не будет доигран. Это означает, что «Ротор» выйдет в премьер-лигу-2020/21.

Волгоградцы не были представлены в элитном дивизионе с 2004 года. В 90-е «Ротор» дважды становился серебряным призером чемпионата России и однажды выходил в финал Кубка страны.