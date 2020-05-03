Украинский футболист подвергся обструкции за фото со своей бабушкой и Лениным - Советский спорт
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03 мая 2020 14:24ФутболСергеев Иван

Украинский футболист подвергся обструкции за фото со своей бабушкой и Лениным

Полузащитник клуба «Карпаты» Алексей Хахлев был вынужден удалить из своего инстаграма фотографию, которой он поздравил бабушку с 76-летием.

На фото футболист вместе со своей бабушкой держит красный флаг, который женщина получила во времена СССР за достижения на сельскохозяйственной ниве. На флаге под изображением Владимира Ильича Ленина написано: «Лучшему животноводу - победителю в социалистическом соревновании». Так 21-летний Хахлев решил сделать приятное бабушке, для которой эта реликвия наверняка имеет большое значение.

хахлевпровокация

Однако руководство «Карпат» увидело в безобидном фото политическую провокацию, вынеся защитнику строгое предупреждение и вынудив его удалить поздравительный пост. Позже ему даже пришлось принести публичные извинения: «Я вырос в украинской семье с уважением и правильными взглядами на флаг, герб, гимн и все символы нашего государства. Проживая за границей, всегда отстаивал честь и достоинство Украины, никогда не давал ее унижать в моем присутствии. Мне бы хотелось попросить прощения за мою грубую ошибку абсолютно у каждого гражданина Украины, независимо от статуса, профессии и религии».

Отметим, что в «Карпаты» Хахлев вернулся в этом году, а ранее числился в системе испанского «Алавеса», куда попал из молодежки киевского «Динамо».

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