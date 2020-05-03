Алан Дзагоев: Нам восемь туров осталось, две игры в неделю – вообще без проблем Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев не видит проблемы в том, чтобы доиграть чемпионат России.

«Нам доиграть восемь туров осталось. Два матча в неделю - это четыре недели. Вообще без проблем! Доиграть можно будет, учитывая перенос Евро-2020», - рассказал Дзагоев в интервью официальному ютуб-каналу ЦСКА.

Напомним, что 17 марта было принято решение приостановить чемпионат России из-за пандемии коронавируса. В апреле РФС продлил паузу во всех футбольных турнирах на территории страны до 31 мая.