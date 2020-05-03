«Динамо-Брест» разгромило «Белшину» В футбольном чемпионате Белоруссии продолжается седьмой тур.

Матч белорусской высшей лиги «Белшина» – «Динамо-Брест» завершился со счетом 0:3.

На 12-й минуте защитник хозяев Владислав Ясюкевич направил мяч в свои ворота, а во втором тайме отличились Михаил Гордейчук (52-я минута) и Денис Лаптев (63-я).

«Динамо» с 10 очками поднялось на седьмое место, а «Белшина», имея только 2 очка и ни одной победы, занимает последнюю 16-ю строчку.

10 мая состоятся матчи «Ислочь» – «Белшина» и «Динамо-Брест» – «Динамо» (Минск).