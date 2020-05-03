Ребров может возглавить «Фенербахче» Бывший нападающий и тренер киевского «Динамо» с 2018 года работает в «Ференцвароше».

Fotospor сообщает о том, что турецкий «Фенербахче» проявляет интерес к тренеру венгерского «Ференцвароша» Сергею Реброву.

Кандидатуру украинского специалиста предложил рассмотреть президент «Фенербахче» Али Коч.

Стоит отметить, что Ребров играл за стамбульский клуб с января 2003 года по июнь 2004-го после расставания с лондонским «Тоттенхэмом», отметившись 4 голами в 38 матчах чемпионата Турции.

С 2018 года бывший тренер киевского «Динамо» работает с «Ференцварошом» и в прошлом году привел клуб из Будапешта к победе в чемпионате Венгрии.

«Ференцварош» лидирует и в нынешнем сезоне, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса после 25 туров.

«Фенербахче» после 26 матчей занимает в турецком чемпионате лишь седьмое место, отставая на 13 очков от лидера турнира «Трабзонспора». 3 марта стамбульский клуб расстался с 58-летним тренером Эрсуном Яналом, который работал с командой с декабря 2018-го.