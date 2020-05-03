Криштиану Роналду подарил матери «Мерседес» за 100 тысяч евро (фото)

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии сделал роскошный подарок своей 65-летней матери.
Долорес Авейру получила в подарок от своего знаменитого сына Mercedes GLC Coupe, стоимость которого составляет около 100 тысяч евро. Подарок был приурочен ко Дню матери, который в Португалии празднуют 3 мая.
Фотографию нового автомобиля со словам благодарности Долорес опубликовала на своей странице в инстаграме.
Напомним, что в начале мать Криштиану Роналду перенесла инсульт. Возможные тяжелые последствия нарушения кровоснабжения головного мозга были предотвращены благодаря оперативной помощи врачей одной из больниц города Фуншал, что на острове Мадейра.
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