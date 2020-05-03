Криштиану Роналду подарил матери «Мерседес» за 100 тысяч евро (фото) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 мая 2020 17:33ФутболШарафудинов Виктор

Криштиану Роналду подарил матери «Мерседес» за 100 тысяч евро (фото)

В начале марта 65-летняя Долорес Авейру перенесла инсульт.

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии сделал роскошный подарок своей 65-летней матери.

Долорес Авейру получила в подарок от своего знаменитого сына Mercedes GLC Coupe, стоимость которого составляет около 100 тысяч евро. Подарок был приурочен ко Дню матери, который в Португалии празднуют 3 мая.

Фотографию нового автомобиля со словам благодарности Долорес опубликовала на своей странице в инстаграме.

Напомним, что в начале мать Криштиану Роналду перенесла инсульт. Возможные тяжелые последствия нарушения кровоснабжения головного мозга были предотвращены благодаря оперативной помощи врачей одной из больниц города Фуншал, что на острове Мадейра.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Obrigada aos meus filhos pelos presentes que hoje recebi. Feliz dia para todas as mães ❤️🌷

Публикация от Maria Dolores (@doloresaveiroofficial)

Двадцатый пошел. Скабелка сел в «электрическое» кресло Ярославля «Локомотив» официально объявил о назначении главным тренером Андрея Скабелки. 02.05.2020 17:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Еще по теме:
Бывший нападающий «Спартака» Малыхин подписал контракт с «Витязем» Сергей Широков: Знарок умеет строить отличные команды «Металлург» подписал контракт с защитником Мартыновым
Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай
Коронавирус убивает теннис. И это не фигура речи Отмена множества турниров, включая Уимблдон, и вынужденная пауза в Туре ведет к тяжелейшим последствиям. Большинству теннисистов сейчас просто не на что жить. 16.04.2020 20:00 Теннис Мысин Николай
Коронавирус убил надежды Федерера и Серены. Им уже не светит «Большой шлем» Уимблдон отменен. Непонятно, состоится ли US Open. Это ударит по всем игрокам. Но больше всех – по главным теннисным легендам. 02.04.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
НХЛ, не надо Ови льстить: Халл намного круче Овечкина – в СССР он был такой же иконой, как Роллинги Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин об очередном рейтинге лучших хоккеистов, составленном в США. 01.05.2020 22:00 Хоккей Славин Виталий
Мария Агапова: Если надо, Уайт организует и девятый бой Хабиба с Фергюсоном Казахстанский боец рассказала о подписании контракта с UFC, тяжелых травмах, конфликтах и коррупции в боях, а также о планах написать картину собственной кровью. 03.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав
Рекорды Бьорндалена и Фуркада – вовсе не вечные. Многие из них скоро побьет Бе После того, как этой весной Мартен Фуркад завершил карьеру, Йоханнес Бе лишился главного конкурента. Может ли он превзойти достижения француза и Бьорндалена? 03.05.2020 00:00 Биатлон Тигай Лев
ФИФА рассмотрит систему «весна-осень», в Италии разрешают тренировки, будущая звезда едет в Питер В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера. 03.05.2020 08:00 Футбол Кузнецов Дмитрий
Алексей Олейник: Некрасиво рассуждать о проблемах в России, находясь в США Российский боец UFC подтвердил, что его бой с бразильцем Вердумом пройдет на турнире, который планируется провести 9 мая в Джексонвилле (США). 30.04.2020 13:00 ММА Усачев Владислав
Алена Леонова: Во время карантина распадаются семьи? Нам с мужем это точно не грозит Вице-чемпионка мира в одиночном фигурном катании Алена Леонова – о жизни в условиях карантина. 21.04.2020 08:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Новости
18:46 Футбол Смолов не сможет возобновить тренировки с «Сельтой»
18:34 Футбол Дмитрий Черышев – о возможном уходе сына из «Валенсии»: Не знаю, где вы такую информацию находите
18:20 Футбол Гол «Лейпцига» в ворота «Зенита» вошел в число 50 лучших в истории Лиги чемпионов (видео)
18:15 Футбол Татьяна Лебедева: Выход «Ротора» в РПЛ будет большим стрессом для Волгоградской области
17:56 Футбол МВД Германии поддерживает возобновление бундеслиги
17:52 Футбол Поздний дубль Слюсара принес «Славии» волевую победу над «Витебском»
17:47 Хоккей Бывший нападающий «Спартака» Малыхин подписал контракт с «Витязем»
17:33 Футбол Криштиану Роналду подарил матери «Мерседес» за 100 тысяч евро (фото)
17:17 Футбол Ребров может возглавить «Фенербахче»
16:54 Футбол Игрок «Кельна», раскритиковавший клуб: Я сделал несколько неверных замечаний
16:36 Футбол В «Кельне» отреагировали на интервью Верстрета, объяснив, кто сможет тренироваться
16:08 Футбол «Динамо-Брест» разгромило «Белшину»
16:08 Хроника Александр Тихонов: Хватит врать о катастрофе с коронавирусом в Белоруссии
15:51 Хоккей Сергей Широков: Знарок умеет строить отличные команды
15:44 Хоккей «Металлург» подписал контракт с защитником Мартыновым
15:36 Футбол Алан Дзагоев: Нам восемь туров осталось, две игры в неделю – вообще без проблем
15:24 Футбол Кержаков воспроизвел альбом Led Zeppelin, заменив «объект» на тарелку с гречкой (фото)
15:21 Хоккей Даугавиньш подписал контракт с «Витязем»
15:04 Футбол Константин Кучаев: В футбол попал случайно
14:49 Футбол «Валенсия» может продать Черышева
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Неделя в Удмуртии: масочный режим, убийство в зоопарке и май без шашлыков
Еще один пациент с коронавирусом умер на Ставрополье
В Татарстане количество заразившихся коронавирусом превысило 1 000 человек
В обсерваторе под Оренбургом на карантине будут находиться 379 вахтовиков
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика