Татьяна Лебедева: Выход «Ротора» в РПЛ будет большим стрессом для Волгоградской области После досрочного завершения сезона в ФНЛ клуб из Волгограда должен повыситься в классе.

Олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева прокомментировала выход «Ротора» в российскую премьер лигу.

«Я считаю, что для Волгоградской области будет большой стресс, – заявила Лебедева в интервью «Спорт день за днем». – «Ротору» надо будет искать другое финансирование. Привлечь спонсоров очень тяжело. Их и до этого не было в Волгоградской области. Только по мелочам. Например, воду поставляли. У меня есть опасения, как у представительницы легкой атлетики, что могут пострадать другие виды спорта в нашей области. Там отщипнули от бюджета, здесь отщипнули. Для «Ротора» это будут копейки, а для нас существенно».

На Олимпиаде 2004 года в Афинах Лебедева выиграла золотую медаль в прыжках в длину. С 2014-го по октябрь прошлого года бывшая спортсменка представляла Волгоградскую областную думу в Совете Федерации. Решение ФНЛ завершить сезон досрочно должен утвердить РФС. «Ротор» лидировал в первенстве до того, как турнир был прерван из-за пандемии коронавируса.