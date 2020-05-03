Игорь Шалимов: Каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж, и ради чего вам помогать?

Игорь Шалимов на своей странице в инстаграме опубликовал видео, высказавшись по поводу людей, которые в нынешней ситуации требуют поддержки от государства.
Вот, что заявил Шалимов:
«Сейчас проснулся… Магазин, метро, троллейбусы, автобусы – все работает. Те, кто делают важные вещи для нас, они все получают деньги. Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, – твой выбор. Выбирай тогда другую профессию.
Давайте начнем с бомжей. Бомжи живут плохо, у каждого своя история. Каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж. Вопрос – ради чего вам помогать? Чтобы произошло что?»
Грозненский «Ахмат» после 22 туров занимает последнее 16-е место в чемпионате РПЛ, набрав 20 очков. Шалимов возглавил команду 30 сентября прошлого года, став преемником Рашида Рахимова.
Динияр Билялетдинов: Насыпать сейчас кому-то в нашем футболе пять миллионов – это издевательство Бронзовый призер Евро-2008 – о нашумевшем интервью вратаря Фролова, ситуации вокруг Семина в «Локомотиве» и борьбе с коронавирусом в России. 02.05.2020 20:00 Футбол Григорьевская Юлия UFC 249. Какие бои турнира ни за что нельзя пропустить «Советский спорт» рассказывает о боях турнира UFC 249, которые пройдут в ночь с 9 на 10 мая в США. 01.05.2020 13:30 ММА Усачев Владислав Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай Он уволил из ЦСКА Брагина. А теперь сам стал армейцем ЦСКА официально объявил о подписании контрактов на два сезона с вратарем Александром Шарыченковым и нападающим Андреем Локтионовым. 02.05.2020 09:00 Хоккей Домрачев Владислав Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Смолове и Дзюбе, Надале и Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия Евгений Ловчев: Бесков для Ярцева нашел Гаврилова, а для Гаврилова – Ярцева Сегодня исполняется 67 лет полузащитнику «Спартака» и сборной СССР Юрию Гаврилову. 03.05.2020 09:00 Футбол Волохов Юрий Двадцатый пошел. Скабелка сел в «электрическое» кресло Ярославля «Локомотив» официально объявил о назначении главным тренером Андрея Скабелки. 02.05.2020 17:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег Александр Волков: Чтобы мы подрались с Емельяненко, пусть он сначала доберется до UFC Известный российский боец смешанного стиля вышел в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 28.04.2020 00:30 ММА Григорьевская Юлия Сезон ТЩК-2. Почему в лидеры вышла именно Косторная Продолжаем подводить итоги первого «взрослого» сезона трех лучших фигуристок России и мира. Сегодня речь пойдет об Алене Косторной. 17.04.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев