Игорь Шалимов: Каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж, и ради чего вам помогать? Главный тренер «Ахмата» высказался о людях, которую требуют помощи от государства.

Игорь Шалимов на своей странице в инстаграме опубликовал видео, высказавшись по поводу людей, которые в нынешней ситуации требуют поддержки от государства.

Вот, что заявил Шалимов:

«Сейчас проснулся… Магазин, метро, троллейбусы, автобусы – все работает. Те, кто делают важные вещи для нас, они все получают деньги. Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, – твой выбор. Выбирай тогда другую профессию.

Давайте начнем с бомжей. Бомжи живут плохо, у каждого своя история. Каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж. Вопрос – ради чего вам помогать? Чтобы произошло что?»

Грозненский «Ахмат» после 22 туров занимает последнее 16-е место в чемпионате РПЛ, набрав 20 очков. Шалимов возглавил команду 30 сентября прошлого года, став преемником Рашида Рахимова.