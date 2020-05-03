Дубль Лисаковича и гол Бодула помогли «Шахтеру» разгромить «Ислочь» В чемпионате Белоруссии завершился седьмой тур.

В белорусской высшей лиги солигорский «Шахтер» обыграл «Ислочь» со счетом 4:0.

Виталий Лисакович оформил дубль, забив первй и третий гол горняков на 15-й и 78-й минутах. Также отличились Дмитрий Подстрелов (78) и бывший нападающий «Амкара» и «Енисея» австрийский хорват Дарко Бодул (85).

«Ислочь» занимает 5-е место в турнирной таблице с 12 очками, а «Шахтер» – 6-е с 11.

10 мая состоятся матчи «Ислочь» – «Белшина» и «Витебск» – «Шахтер».