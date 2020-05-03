Криштиану Роналду не может вылететь в Турин

Football Italia сообщает, что нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду не может вернуться с острова Мадейра в Турин для возобновления тренировок на базе своего клуба.
Дело в том, что частный самолет Роналду не может вылететь из Мадрида из-за ограничений на перелеты, которые были введены правительством Испании из-за пандемии коронавируса. Запрос на вылет из испанской столицы был отклонен целых три раза.
В «Ювентусе» надеются получить разрешение на проведение индивидуальных тренировок либо со вторника, либо со среды. В то же время тем футболистам туринской команды, которые находились за границей, придется провести две недели на карантине.
Криштиану Роналду в нынешнем сезоне забил 21 гол и сделал 7 результативных передач в 22 матчах серии А.
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