Криштиану Роналду не может вылететь в Турин Частный самолет форварда «Ювентуса» задержали в Мадриде.

Football Italia сообщает, что нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду не может вернуться с острова Мадейра в Турин для возобновления тренировок на базе своего клуба.

Дело в том, что частный самолет Роналду не может вылететь из Мадрида из-за ограничений на перелеты, которые были введены правительством Испании из-за пандемии коронавируса. Запрос на вылет из испанской столицы был отклонен целых три раза.

В «Ювентусе» надеются получить разрешение на проведение индивидуальных тренировок либо со вторника, либо со среды. В то же время тем футболистам туринской команды, которые находились за границей, придется провести две недели на карантине.

Криштиану Роналду в нынешнем сезоне забил 21 гол и сделал 7 результативных передач в 22 матчах серии А.